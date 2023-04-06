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Конца края не видно: пригожин похвастался масштабами кладбища с убитыми россиянами

6 апреля 2023 23:27
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
пригожин пообещал превратить кладбище вагнеровцев в мемориал "для будущих поколений"
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин похвастался количеством убитых наемников своей группировки. Он опубликовал обращение прямо с кладбища.

Соответствующее видео с речью пригожина мы обнародовали в Telegram-канале Новини.Live.

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Подробности

Пригожин рассказал в видео, что испытывает гордость за погибших героев. Свою речь он вел на фоне сотен могил убитых россиян в боях в Украине.

Также он пообещал превратить кладбище вагнеровцев в мемориал "для будущих поколений".

"Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК "Вагнера". На сегодняшний день никаких проблем нет, мы его собираемся упорядочивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, что идут бойцы, идут из этого жизнь» , — сказал пригожин.

Напомним, что демонстративный ответ финансиста ЧВК "Вагнер" евгения пригожина на убийство российского пропагандиста властного татарского указывает на то, что пригожин, вероятно, считает, что нападение было частично направлено против него самого.

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