Кислиця заявив, що Путін або здасться, або закінчить як Гітлер

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: facebook.com / МЗС України

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що президент Росії Володимир Путін має два шляхи — або здатися, або повторити долю Адольфа Гітлера, який закінчив життя самогубством.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"У ра*истського кримінального бункерного дідуся залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року", — сказав Кислиця.

Він наголосив, що Україна боротиметься доти, доки "кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений", а Росія не зазнає поразки у війні.

Кислиця зазначив, що Україна й надалі зміцнюватиме міжнародну солідарність, поки Росія не буде притягнута до відповідальності за всі свої воєнні злочини.

За його словами, настав час, щоб російські окупанти покинули територію України "без будь-яких зволікань". Також додав, що нелегальні російські мігранти мають покинути Крим.

"Змушений звернутися до представників злочинного путінського режиму мовою їхнього заступника міністра закордонних справ такого собі (Сергія) Рябкова. Настав час виконати настанови вашого начальника, який у січні минулого року в стилі гопника мав нахабство сказати те, що вам уже час виконати самим: "збирати манатки й вирушати" на рубежі 1991 року", — заявив Кислиця.

Нагадаємо, що Олексій Данілов пояснив, чому Росія робить нічні атаки на Київ. За його словами, столиця України залишається недосяжною ціллю російського диктатора Володимира Путіна.