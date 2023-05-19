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Кислица заявил, что Путин либо сдастся, либо закончит как Гитлер

19 мая 2023 03:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кислица заявил, что Путин либо сдастся, либо закончит как Гитлер
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: facebook.com/МИД Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что у президента России Владимира Путина есть два пути — либо сдаться, либо повторить судьбу Адольфа Гитлера, который покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Укринформ.

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"У ра*истского криминального бункерного дедушки остается два варианта: либо сдаться, либо повторить произошедшее в другом бункере 30 апреля 1945 года", — сказал Кислица.

Он подчеркнул, что Украина будет бороться до тех пор, пока "каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден", а Россия не потерпит поражение в войне.

Кислица отметил, что Украина и дальше будет укреплять международную солидарность, пока Россия не будет привлечена к ответственности за все свои военные преступления.

По его словам, пора, чтобы российские оккупанты покинули территорию Украины "без всяких проволочек". Также добавил, что нелегальные российские мигранты должны покинуть Крым.

"Принужден обратиться к представителям преступного путинского режима на языке их заместителя министра иностранных дел некоего (Сергия) Рябкова. Пора выполнить наставления вашего начальника, который в январе прошлого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам уже пора выполнить самим: "собирать манатки и отправляться "на рубежи 1991 года", — заявил Кислица.

Напомним, что Алексей Данилов объяснил, почему Россия совершает ночные атаки на Киев. По его словам, столица Украины остается недостижимой целью российского диктатора Владимира Путина.

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