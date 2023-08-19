Китай допомагає РФ гелікоптерами, безпілотниками та металом, — The Telegraph

Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Фото: Google

З початку війни в Україні китайські фірми поставили до РФ близько тисячі безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів, а також запчастини для літаків.

Про це пише видання The Telegraph.

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У виданні зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення і до першого кварталу цього року, російські фірми, які займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок із Китаю.

Серед отримувачів товарів значилися МВС РФ, Росгвардія, Ростех, компанія "Туполєв" та інші державні структури країни.

"Це відбувається в той момент, коли Китай, який наполягає на збереженні нейтралітету, намагається позиціонувати себе як ключового мирного посередника в переговорах, спрямованих на припинення конфлікту", — зазначають оглядачі видання.

Згідно з даними Molfar Global, дослідницької організації з відкритим кодом, одна китайська компанія відправила до Росії 1000 дронів за два місяці до війни. Ця фірма Shantou Honghu Plastics описує себе як оптового продавця дитячих іграшок на своєму вебсайті та в профілях у соціальних мережах.

"Через чотири дні після початку війни в Україні, китайська компанія Hems999 поставила два гелікоптери. Інша китайська компанія Tianjin Huarong Aviation передала Росії чотири гелікоптери Airbus з початку війни", — пишуть аналітики.

Також у виданні зазначають, що торгівля між Китаєм і Росією цього року має перевищити 200 мільярдів доларів.

Зауважимо, це вважатиметься новим рекордом, попри те, що китайський експорт в інші країни значно впав.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії". Так він висловився через економічні проблеми та слабке зростання країни.

Ці коментарі пролунали після завершення візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. Ця поїздка була спрямована на стабілізацію відносин, які в Пекіні назвали "найнижчими з моменту встановлення офіційних відносин у 1979 році".