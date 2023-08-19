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Китай помогает РФ вертолетами, беспилотниками и металлом, — The Telegraph

19 августа 2023 23:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Китай помогает РФ вертолетами, беспилотниками и металлом, — The Telegraph
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С начала войны в Украине китайские фирмы поставили в РФ около тысячи беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов, а также запчасти для самолетов.

Об этом пишет издание The Telegraph.

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В издании отмечают, что с начала полномасштабного вторжения и до первого квартала этого года российские фирмы, занимающиеся производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая.

Среди получателей товаров числились МВД РФ, Росгвардия, Ростех, компания "Туполев" и другие государственные структуры страны.

"Это происходит в тот момент, когда настаивающий на сохранении нейтралитета Китай пытается позиционировать себя как ключевого мирного посредника в переговорах, направленных на прекращение конфликта", — отмечают обозреватели издания.

Согласно данным Molfar Global, исследовательской организации с открытым кодом, одна китайская компания отправила в Россию 1000 дронов за два месяца до войны. Эта компания Shantou Honghu Plastics описывает себя как оптового продавца детских игрушек на своем веб-сайте и в профилях в социальных сетях.

"Через четыре дня после начала войны в Украине, китайская компания Hems999 поставила два вертолета. Другая китайская компания Tianjin Huarong Aviation передала России четыре вертолета Airbus с начала войны", пишут аналитики.

Также в издании отмечают, что торговля между Китаем и Россией в текущем году должна превысить 200 миллиардов долларов.

Заметим, это можно считать новым рекордом, несмотря на то, что китайский экспорт в другие страны значительно упал.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия". Так он высказался из-за экономических проблем и слабого роста страны.

Эти комментарии прозвучали после завершения визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Эта поездка была направлена на стабилизацию отношений, которые в Пекине назвали "самыми низкими с момента установления официальных отношений в 1979 году".

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