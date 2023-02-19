Китай хоче непомітно надавати нелетальну військову допомогу росії для війни проти України, — ЗМІ

Допомога може включати спорядження для весняного наступу окупантів

Американські чиновники вважають, що Китай може надавати рф нелетальну військову допомогу. Окупанти можуть отримувати форму або бронежилети.

Про це повідомляє NBS News.

Деталі

Раніше Китай вже надав певну допомогу рф. Країна підтримала російські кампанії з дезінформації та просувала наративи про війну в Україні. Нова допомога Китаю стала більш відчутною. Вона призначена для використання військами рф в Україні.

Офіційні особи відмовилися називати будь-які деталі щодо цієї допомоги, але сказали, що вона може включати спорядження для весняного наступу окупантів.

Відомо, що Білий дім стурбований, що Китай розглядає можливість відправлення рф допомоги.

"Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоб вони переступили цю межу, але ми не думаємо, що вони припинили це обговорювати", — пише джерело.

Пекін намагається діяти непомітно. Останні тенденції вказують на відчутну підтримку російської армії.

Допомога Китаю для рф була однією з головних тем розмови секретаря США Ентоні Блінкена з головним дипломатом Китаю Ван І після Мюнхенської конференції з безпеки.

Поки невідомо, чи порушує підтримка Китаю будь-які санкції та чи запровадять Сполучені Штати Америки нові. Згідно з інформацією одного з джерел, США відразу вживатимуть заходи до тих, хто порушить санкції.

Нагадаємо, попри санкції, росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI. Постачання відбувається через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.