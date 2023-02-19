Китай хоче непомітно надавати нелетальну військову допомогу росії для війни проти України, — ЗМІ
Американські чиновники вважають, що Китай може надавати рф нелетальну військову допомогу. Окупанти можуть отримувати форму або бронежилети.
Про це повідомляє NBS News.
-
Захарова прокоментувала заяву Макрона про небажання "повного розгрому росії"
-
У Чорному морі росія тримає ракетоносії, але "Калібрів" не вистачає, — Гуменюк
-
Росія націоналізувала у Криму близько 700 українських об'єктів
-
Кадиров відкинув пропозицію Пригожина приєднатися до інформаційної кампанії проти міноборони рф, — ISW
-
Танці з кувалдою: пропагандисти рф хочуть показати масову присутність "вагнерівців" на війні
-
ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів за добу: загальні втрати противника станом на 19 лютого
-
Ізраїль завдав авіаудару по центру Дамаска: 15 людей загинули
-
Літаком у Грецію: Данченка перевіз на лікування АЕК
-
Ні поїсти, ні помитися: у Криму родичі російських солдатів масово скаржаться на їхнє забезпечення
-
Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП
Деталі
Раніше Китай вже надав певну допомогу рф. Країна підтримала російські кампанії з дезінформації та просувала наративи про війну в Україні. Нова допомога Китаю стала більш відчутною. Вона призначена для використання військами рф в Україні.
Офіційні особи відмовилися називати будь-які деталі щодо цієї допомоги, але сказали, що вона може включати спорядження для весняного наступу окупантів.
Відомо, що Білий дім стурбований, що Китай розглядає можливість відправлення рф допомоги.
"Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоб вони переступили цю межу, але ми не думаємо, що вони припинили це обговорювати", — пише джерело.
Пекін намагається діяти непомітно. Останні тенденції вказують на відчутну підтримку російської армії.
Допомога Китаю для рф була однією з головних тем розмови секретаря США Ентоні Блінкена з головним дипломатом Китаю Ван І після Мюнхенської конференції з безпеки.
Поки невідомо, чи порушує підтримка Китаю будь-які санкції та чи запровадять Сполучені Штати Америки нові. Згідно з інформацією одного з джерел, США відразу вживатимуть заходи до тих, хто порушить санкції.
Нагадаємо, попри санкції, росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI. Постачання відбувається через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.