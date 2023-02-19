Китай хочет незаметно оказывать нелетальную военную помощь россии для войны против Украины, — СМИ
Американские чиновники считают, что Китай может оказывать россии нелетальную военную помощь. Оккупанты могут получать форму или бронежилеты.
Об этом сообщает NBS News.
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Ранее Китай уже оказал определенную помощь рф. Страна поддержала российские кампании по дезинформации и продвигала нарративы о войне в Украине. Новая помощь Китая стала более ощутимой. Она предназначена для использования войсками рф в Украине.
Официальные лица отказались называть какие-либо детали по поводу этой помощи, но сказали, что она может включать снаряжение для весеннего наступления оккупантов.
Известно, что Белый дом обеспокоен, что Китай рассматривает возможность отправки рф помощи.
"Мы четко выразили свою обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они перешагнули этот предел, но мы не думаем, что они прекратили это обсуждать", — пишет источник.
Пекин пытается действовать незаметно. Последние тенденции указывают на ощутимую поддержку русской армии.
Помощь Китая для рф была одной из главных тем разговора секретаря США Энтони Блинкена с главным дипломатом Китая Ван I после Мюнхенской конференции по безопасности.
Пока неизвестно, нарушает ли поддержка Китая какие-либо санкции и введут ли Соединенные Штаты Америки новые. Согласно информации одного из источников, США будут сразу принимать меры к тем, кто нарушит санкции.
Напомним, несмотря на санкции, россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI. Снабжение происходит через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.