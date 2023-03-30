Китай запевнив, що не надаватиме зброю росії для бойових дій проти Україні

Китай не буде давати зброю росії для дій проти України

Китай запевнив, що не буде надавати зброю росії для ведення війни проти України. Пекін намагається зайняти позицію "миротворця".

Про це інформує Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

Китай не дасть росії зброю

Дмитро Кулеба зазначає, що Китай не вирішив, чи потрібно далі вкладати сили у мирне врегулювання війни або ж підтримати Росію у військовій сфері.

"Глава МЗС Китаю Цінь Ган запевнив його, що Пекін не надаватиме зброю москві. Поки Україна також не фіксує посилення військової підтримки рф з боку Китаю", — сказав Кулеба.

Міністр додав, що під час зустрічей з представниками Китаю він чітко окреслив, що допомогу Україні та росії не можна порівнювати. Оскільки українці обороняються, а росіяни ведуть злочинну війну.

"Якщо основним принципом зовнішньої політики Китаю є повага до територіальної цілісності, то ми не бачимо жодного раціонального аргументу, чому надання зброї росії правомірне", — повідомив Кулеба.

Крім того, глава МЗС додав, що, за даними української розвідки, така позиція Китаю викликає обурення у кремлі.

"Китай не допустить, щоб росія розвалилася, але їм потрібна слабка росія, щоб йти на поступки Китаю, забезпечувати свої ресурси", — наголосив дипломат.

Нагадаємо, що 30 березня Китайська армія заявляє про готовність співпрацювати з російською армією. У китайському Міноборони висловили плани щодо подальшого зміцнення стратегічної комунікації та координації.