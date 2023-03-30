Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Китай запевнив, що не надаватиме зброю росії для бойових дій проти Україні arrow

Китай запевнив, що не надаватиме зброю росії для бойових дій проти Україні

30 березня 2023 15:31
- Анна-Каріна Білоткач
Китай не буде давати зброю росії для дій проти України
- Анна-Каріна Білоткач

Китай запевнив, що не буде надавати зброю росії для ведення війни проти України. Пекін намагається зайняти позицію "миротворця".

Про це інформує Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

Читайте також:

Китай не дасть росії зброю

Дмитро Кулеба зазначає, що Китай не вирішив, чи потрібно далі вкладати сили у мирне врегулювання війни або ж підтримати Росію у військовій сфері.

"Глава МЗС Китаю Цінь Ган запевнив його, що Пекін не надаватиме зброю москві. Поки Україна також не фіксує посилення військової підтримки рф з боку Китаю", — сказав Кулеба.

Міністр додав, що під час зустрічей з представниками Китаю він чітко окреслив, що допомогу Україні та росії не можна порівнювати. Оскільки українці обороняються, а росіяни ведуть злочинну війну.

"Якщо основним принципом зовнішньої політики Китаю є повага до територіальної цілісності, то ми не бачимо жодного раціонального аргументу, чому надання зброї росії правомірне", — повідомив Кулеба.

Крім того, глава МЗС додав, що, за даними української розвідки, така позиція Китаю викликає обурення у кремлі.

"Китай не допустить, щоб росія розвалилася, але їм потрібна слабка росія, щоб йти на поступки Китаю, забезпечувати свої ресурси", — наголосив дипломат.

Нагадаємо, що 30 березня Китайська армія заявляє про готовність співпрацювати з російською армією. У китайському Міноборони висловили плани щодо подальшого зміцнення стратегічної комунікації та координації. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:45 Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять

15:35 Нова ера шахрайства: як кіберзлочинці можуть використовувати ChatGPT

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

15:32 В Україні може з'явитися відкритий реєстр ухилянтів

Новина з фото

15:22 СБУ допомогла нейтралізувати групу шахраїв, які обкрадали громадян ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:15 Батареї стануть холодними: коли відключать опалення в Одесі

15:04 У Генштабі пояснили, чому сержантів без вищої освіти призначають на офіцерські посади

Новина з відео

14:58 Українській армії потрібні літаки F-16, — Залужний

14:46 Марусяк встановив новий рекорд у стрибках з трампліну

Новина з фото

14:45 Водіїв на Одещині попереджають про спецтехніку на дорогах до портів, кордонів та сусідніх областей

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

Новина з відео

14:58 Українській армії потрібні літаки F-16, — Залужний

Новина з відео

14:10 "Не вдається змусити українців страждати": скабеєва влаштувала істерику в ефірі "России 1"

Новина з відео

14:04 Аліна Паш відверто висловилась про стосунки з гуртом Kalush Orchestra після гучного скандалу

Новина з відео

13:55Зеленський звернувся до австрійських політиків і суспільства, пояснивши, чого прагне Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:28 ​​​​​​​Росіяни обстріляли село на Херсонщині: голова ОВА показав наслідки авіаудару

Новина з відео

12:25 Від каверів з мільйонами переглядів до своїх пісень: українські рокери зворушили потужним треком

Новина з відео

10:28 Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено

Новина з відео

10:23 Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

Новина з відео

08:25 "Робота результативна": в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі

Ексклюзив

07:15Будьте обережні: астрологіня назвала ймовірні дати масованих обстрілів України у квітні

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Актуальне по темі

None 30 Березень 14:52

Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять

None 30 Березень 15:31

Нова ера шахрайства: як кіберзлочинці можуть використовувати ChatGPT

None 30 Березень 15:34

"Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

None 30 Березень 15:32

В Україні може з'явитися відкритий реєстр ухилянтів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB