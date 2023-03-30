Китай заверил, что не будет предоставлять оружие россии для боевых действий против Украины

Китай не будет давать оружие россии для действий против Украины

Китай заверил, что не будет предоставлять оружие россии для ведения войны против Украины. Пекин пытается занять позицию "миротворца".

Об этом сообщает Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

Китай не даст россии оружие

Дмитрий Кулеба отмечает, что Китай не решил, нужно ли дальше вкладывать силы в мирное урегулирование войны или поддержать россию в военной сфере.

"Глава МИД Китая Цинь Ган заверил его, что Пекин не будет предоставлять оружие москве. Пока Украина также не фиксирует усиление военной поддержки россии со стороны Китая", — сказал Кулеба.

Министр добавил, что во время встреч с представителями Китая он четко очертил, что помощь Украине и россии нельзя сравнивать. Потому что украинцы обороняются, а россияне ведут преступную войну.

"Если основным принципом внешней политики Китая является уважение к территориальной целостности, то мы не видим ни одного рационального аргумента, почему предоставление оружия россии правомерно", — сообщил Кулеба.

Кроме того, глава МИД добавил, что, по данным украинской разведки, подобная позиция Китая вызывает возмущение в кремле.

"Китай не допустит, чтобы россия развалилась, но им нужна слабая россия, чтобы идти на уступки Китаю, обеспечивать свои ресурсы", — подчеркнул дипломат.

Напомним, что 30 марта Китайская армия заявляет о готовности сотрудничать с российской армией. В китайском Минобороны высказали планы по дальнейшему укреплению стратегической коммуникации и координации.