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Китай заверил, что не будет предоставлять оружие россии для боевых действий против Украины

30 марта 2023 15:31
- Анна-Карина Белоткач
Китай не будет давать оружие россии для действий против Украины
- Анна-Карина Белоткач

Китай заверил, что не будет предоставлять оружие россии для ведения войны против Украины. Пекин пытается занять позицию "миротворца".

Об этом сообщает Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

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Дмитрий Кулеба отмечает, что Китай не решил, нужно ли дальше вкладывать силы в мирное урегулирование войны или поддержать россию в военной сфере.

"Глава МИД Китая Цинь Ган заверил его, что Пекин не будет предоставлять оружие москве. Пока Украина также не фиксирует усиление военной поддержки россии со стороны Китая", — сказал Кулеба.

Министр добавил, что во время встреч с представителями Китая он четко очертил, что помощь Украине и россии нельзя сравнивать. Потому что украинцы обороняются, а россияне ведут преступную войну.

"Если основным принципом внешней политики Китая является уважение к территориальной целостности, то мы не видим ни одного рационального аргумента, почему предоставление оружия россии правомерно", — сообщил Кулеба.

Кроме того, глава МИД добавил, что, по данным украинской разведки, подобная позиция Китая вызывает возмущение в кремле.

"Китай не допустит, чтобы россия развалилась, но им нужна слабая россия, чтобы идти на уступки Китаю, обеспечивать свои ресурсы", — подчеркнул дипломат.

Напомним, что 30 марта Китайская армия заявляет о готовности сотрудничать с российской армией. В китайском Минобороны высказали планы по дальнейшему укреплению стратегической коммуникации и координации.

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