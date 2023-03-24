Кличко поїхав на схід та передав допомогу українським військовим

Віталій Кличко

Сьогодні, 24 березня, міський голова Києва Віталій Кличко поїхав на схід України. Він передав військовим допомогу та підтримав їх.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Мер столиці передав бійцям 93 ОМБР "Холодний Яр", які обороняють Бахмут Донецької області, кровоспинні турнікети, систему зв'язку Starlink та автомобіль пікап від волонтерів. До того ж Кличко вручив військовим відзнаки мера столиці — медалі "Честь. Слава. Держава".

"Також відвідав і підтримав сьогодні бійців ОМБР, які утримують передові позиції біля Вугледару. На їх прохання, привіз 12 дронів Mavic 3T, обладнаних тепловізорами, та батареї до них", — розповів Кличко.

Київський міський голова також поспілкувався з місцевими мешканцями, що живуть поруч з лінією фронту. Він розповів, що люди чекають визволення всього Донбасу, Перемоги України та вірять у ЗСУ.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада міста була готова оголосити евакуацію мешканців через масовані удари рф по інфраструктурі міста в січні 2023 року. Він зазначив, що найважчий блекаут тривав 14 годин і не було світла, води та опалення. На щастя, м'яка погода дозволила уникнути серйозніших наслідків.

Також ми писали, що 14 березня, було оголошено про підписання угоди про співпрацю між містами Києвом та Вроцлавом. Під час онлайн-спілкування, мер Києва подякував голові Вроцлава за підтримку влади та громади міста, а також за гуманітарну допомогу та економічну співпрацю.