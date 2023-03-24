Кличко поехал на восток и передал помощь украинским военным
Сегодня, 24 марта, городской голова Киева Виталий Кличко поехал на восток Украины. Он передал военным помощь и поддержал их.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
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Мэр столицы передал бойцам 93 ОМБР "Холодный Яр", защищающих Бахмут Донецкой области, кровоостанавливающие турникеты, систему связи Starlink и автомобиль пикап от волонтеров. К тому же Кличко вручил военным отличия мэра столицы — медали "Честь. Слава. Государство".
"Также посетил и поддержал сегодня бойцов ОМБР, которые удерживают передовые позиции возле Угледара. По их просьбе, привез 12 дронов Mavic 3T, оборудованных тепловизорами, и батареи к ним", — рассказал Кличко.
Киевский городской голова также пообщался с местными жителями, живущими рядом с линией фронта. Он рассказал, что люди ждут освобождения всего Донбасса, Победы Украины и верят в ВСУ.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города были готовы объявить эвакуацию жителей из-за массированных ударов рф по инфраструктуре города в январе 2023 года. Он отметил, что тяжелейший блекаут длился 14 часов и не было света, воды и отопления. К счастью, мягкая погода позволила избежать более серьезных последствий.
Также мы писали, что 14 марта было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве между городами Киевом и Вроцлавом. Во время онлайн-общения, мэр Киева поблагодарил главу Вроцлава за поддержку власти и общины города, а также за гуманитарную помощь и экономическое сотрудничество.