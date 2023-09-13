КНДР вже півтора місяця постачає РФ боєприпаси, — Буданов

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російська Федерація почала отримувати військові боєприпаси калібром 122 мм та 152 мм, а також ракетне озброєння, аналогічне "Градам", від Північної Кореї. Такі поставки налагоджені вже близько півтора місяця.

Про це повідомив голова ГУР Кирило Буданов у коментарі NV.

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"Північнокорейська сторона активізувала військові поставки до Росії", — наголосив Буданов.

Ці дані були представлені в контексті недавнього візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії та його переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

Західні джерела припускають, що однією з тем обговорення було потенційне постачання зброї з КНДР в обмін на російські технології та енергетичні ресурси.

Зустріч Кім Чен Ина та Володимира Путіна

У середу, 13 вересня на території космодрому "Східний" відбулася зустріч Путіна та Кім Чен Ина. Російський лідер відзначив інтерес північнокорейського голови до космічної галузі та підтвердив готовність Росії підтримати КНДР у розробці супутників.

Свою доброзичливість до Росії підтвердив і Кім Чен Ин, висловивши підтримку рішенням російського керівництва. Путін також нагадав про історичний зв'язок двох країн, що зародився у період Другої світової війни.

Нагадаємо, що під час візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на космодром Східний в Амурській області Росії, 13 вересня, сталася несподівана ситуація через помилку перекладача. Перекладач лідера КНДР "вилаявся" в ефірі федерального каналу РФ.