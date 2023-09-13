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КНДР уже полтора месяца поставляет РФ боеприпасы, — Буданов

13 сентября 2023 21:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
КНДР уже полтора месяца поставляет РФ боеприпасы, — Буданов
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владмиир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российская Федерация начала получать военные боеприпасы калибром 122 мм и 152 мм, а также ракетное вооружение, аналогичное "Градам", от Северной Кореи. Такие поставки налажены уже около полутора месяцев.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии NV.

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"Северокорейская сторона активизировала военные поставки в Россию", — подчеркнул Буданов.

Эти данные были представлены в контексте недавнего визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию и его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. 

Западные источники предполагают, что одной из тем обсуждения были потенциальные поставки оружия из КНДР в обмен на российские технологии и энергетические ресурсы.

Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина

В среду, 13 сентября на территории космодрома "Восточный" состоялась встреча Путина и Ким Чен Ына. Российский лидер отметил интерес северокорейского главы к космической отрасли и подтвердил готовность России поддержать КНДР в разработке спутников. 

Свою благожелательность к России подтвердил и Ким Чен Ын, выразив поддержку решениям российского руководства. Путин также напомнил об исторической связи двух стран, зародившейся в период Второй мировой войны.

Напомним, что во время визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на космодром Восточный в Амурской области России, 13 сентября, произошла неожиданная ситуация из-за ошибки переводчика. Переводчик лидера КНДР "выругался" в эфире федерального канала РФ.

 

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