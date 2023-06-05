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Книги на фронт: Мінкульт просить усіх долучитися до акції

5 червня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Книги на фронт: Мінкульт просить усіх долучитися до акції
Військовий ЗСУ читає в окопі книжку Тімоті Снайдера. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські воїни не перестають читати навіть на фронті. За будь-якої нагоди вони потребують літератури. Мінкульт разом з ГО "Культурний десант" просять усіх небайдужих українців поповнити та оновити військові книгозбірні. 

Про це повідомляє ГО "Культурний десант" у Telegram.

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Практично у кожного військового підрозділу на фронті, або в тилу є невеличкі бібліотеки. Але вони потребуть все більше книг.

"Книга На Фронт не збавляє темпів. Чудово дивитись, як наші хлопці із задоволенням розбирають книжки та радіють такій інтелектуальній "пошті" з дому", – зазначили в об'єднанні.

За словами керівника ГО "Культурний десант" Колі Сєрги, Україну зараз боронять дуже різні люди з дуже різними інтересами, то й книги мають бути різноманітними.

Книгарні, які долучилися до проєкту:

  • Сяйво книги,
  • КСД,
  • КМ-БУКС,
  • Книжкові сили України,
  • Моя Книжкова Полиця.

Як долучитися до акції

Щоб долучитися до акції, необхідно:

  • придбати будь-яку книгу книгарнях, які стали партнерами проєкту,
  • можна підписати книжку,
  • залишити книгу на спеціальній поличці,
  • також у книгу можна вкласти листівку з побажаннями для військових або додати свої контакти для подальшого листування.

Нагадаємо, скандальні мемуари "Запасний" принца Гаррі, які вийшли в січні цього року, зіпсували й так не дуже гарні стосунки з королівською родиною. Попри те, що книга принесла молодшому сину Чарльза III мільйони доларів, він вирішив отримати максимум вигоди для себе та родини.

Принц Гаррі та його дружина, колишня голлівудська акторка Меган Маркл, вирішили, що було б непогано, аби мемуари герцога Сассекського лягли в основу високобюджетного фільму. Про це британським таблоїдам повідомило джерело, близьке до зіркового подружжя. 

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