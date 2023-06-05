Книги на фронт: Минкульт просит всех присоединиться к акции

Военный ВСУ читает в окопе книгу Тимоти Снайдера. Фото: соцсети

Украинские воины не перестают читать даже на фронте. Любой удобный случай они используют не только для того, чтобы отдохнуть, выспаться, почистить оружие, но и просто почитать литературу. Минкульт вместе с ОО "Культурный десант" просят всех небезразличных украинцев пополнить и обновить военные библиотеки.

Об этом сообщает ОО "Культурный десант" в Telegram.

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Практически у каждого военного подразделения на фронте или в тылу есть небольшие библиотеки. Но они нуждаются в книгах.

"Книга На Фронт не сбавляет темпов. Прекрасно смотреть, как наши ребята с удовольствием разбирают книги и радуются такой интеллектуальной "почте" из дома", — отметили в организации.

По словам руководителя ОО "Культурный десант" Коли Серги, Украину сейчас защищают очень разные люди с очень разными интересами, поэтому и книги должны быть разнообразными.

Книжные магазины, которые присоединились к проекту:

Сяйво книги,

КСД,

КМ-БУКС,

Книжные силы Украины,

Моя Книжная Полка.

Как присоединиться к акции

Чтобы присоединиться к акции, необходимо:

приобрести любую книгу в магазинах, которые стали партнерами проекта,

можно подписать книгу,

оставить книгу на специальной полочке,

также в книгу можно вложить открытку с пожеланиями для военных или добавить свои контакты для дальнейшей переписки.

Напомним, вышедшие в январе этого года скандальные мемуары "Запасного" принца Гарри испортили и так не очень хорошие отношения с королевской семьей. Несмотря на то, что книга принесла младшему сыну Чарльза III миллионы долларов, он решил получить максимум выгоды для себя и семьи.

Принц Гарри и его жена, бывшая голливудская актриса Меган Маркл, решили, что было бы неплохо, если бы мемуары герцога Сассекского легли в основу высокобюджетного фильма. Об этом британским таблоидам сообщил источник, близкий к звездным супругам.