Мобілізація в Україні 2023 — кого призвуть до лав ЗСУ першочергово

Загальна мобілізація в Україні. Фото: Міноборони

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня поточного року. Як і раніше усі військовозобов'язані чоловіки, які не мають права на відстрочку, підлягають призову на військову службу. При цьому на фронт призовники можуть бути відправлені лише після навчання.

Начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Володимир Арап розповів, кого мобілізують першочергово та як відбувається навчання перед відправкою на фронт.

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Кого призивають до лав ЗСУ у першу чергу

Як підкреслив полковник, зараз першочергово повістки отримують чоловіки, які володіють іноземними мовами на високому рівні. Зокрема, є запит на громадян, які володіють англійською, німецькою та французькою мовами.

Це пов'язано з тим, що країні конче необхідні військові, які зможуть співпрацювати з іноземними інструкторами, а також освоїти західне озброєння у найкоротші терміни.

Варто зауважити, раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Роман Горбач зазначав, що перевага надається придатним за станом здоров’я та спеціалістам, необхідним на фронті.

Першочергово мобілізують:

чоловіків від 25 до 60 років, придатних або обмежено придатних за станом здоров’я;

чоловіків від 18 до 27 років, придатних або обмежено придатних за станом здоров’я, якщо вони пройшли строкову службу та мають відповідні спеціальності для роботи з іноземною технікою;

знятих та виключених з військового обліку, якщо ВЛК визнала їх придатними до служби і якщо вони не мають підстав для відстрочки або не здійснювали тяжкий злочин.

Також добровільно можуть підписати контракт із ЗСУ жінки, чоловіки до 25 років, які не проходили строкову службу.

Люди з інвалідністю та ті, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, мобілізуються тільки добровільно і служать за місцем проживання.

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Міноборони

Як відбувається навчання перед відправкою на фронт

За словами Володимира Арапа, усіх чоловіків, які не мають досвіду, відправляють до військових навчальних центрів та закладів.

Надалі представники цих установ вже на місці проводять аналіз та вивчення морально-ділових якостей кожної конкретної людини з метою визначення його подальшої профільної підготовки.

На навчання також відправлять тих, хто раніше служив. Таким чином підвищуючи кваліфікацію бійця.

Начальник Харківського обласного ТЦК зазначив, що мобілізованих не мають призивати до військової частини, яка залучена в зоні бойових дій, без фахової підготовки.

"Це категорично заборонено Генеральним штабом. Навіть та людина, яка проходила військову службу раніше, спочатку направляється до загальновійськових полігонів, навчальних центрів або на курси підвищення кваліфікації. Розподіл по військових частинах та установах відбувається після місячної або півторамісячної підготовки", — пояснив Арап.

Військовослужбовці на навчанні. Фото: КМДА

Раніше ми писали, яких змін щодо мобілізації слід очікувати цього літа та кого призиватимуть з 1 червня у першу чергу.

Нагадаємо, ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Також ми повідомляли, якій категорії осіб не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.