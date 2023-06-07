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Кого мобилизуют в Украине в первую очередь: начальник ТЦК предупредил

7 июня 2023 14:10
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине 2023 — кого призовут в ряды ВСУ в первую очередь
Общая мобилизация в Украине. Фото: Минобороны
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа текущего года. По-прежнему все военнообязанные мужчины, не имеющие права на отсрочку, подлежат призыву на военную службу. При этом на фронт призывники могут быть отправлены только после учебы.

Начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап рассказал, кого мобилизуют в первую очередь и как происходит обучение перед отправкой на фронт.

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Кого призывают в ряды ВСУ в первую очередь

Как подчеркнул полковник, сейчас в первую очередь повестки получают мужчины, владеющие иностранными языками на высоком уровне. В частности, есть запрос на граждан, владеющих английским, немецким и французским языками.

Это связано с тем, что стране необходимы военные, которые смогут сотрудничать с иностранными инструкторами, а также освоить западное вооружение в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, полковник Роман Горбач отмечал, что предпочтение отдается подходящим по состоянию здоровья и специалистам, необходимым на фронте.

Первоначально мобилизуют:

  • мужчин от 25 до 60 лет, пригодных или ограниченно пригодных по состоянию здоровья;
  • мужчин от 18 до 27 лет, пригодных или ограниченно пригодных по состоянию здоровья, если они прошли срочную службу и имеют соответствующие специальности по работе с иностранной техникой;
  • снятых и исключенных из военного учета, если ВЛК сочла их пригодными к службе и если они не имеют оснований для отсрочки или не совершали тяжкое преступление.

Также добровольно могут подписать контракт с ВСУ женщины, мужчины до 25 лет, не проходившие срочную службу.

Люди с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам мобилизуются только добровольно и служат по месту жительства.

 

Кого призывают в ряды ВСУ в первую очередь
Военнослужащие ВСУ. Фото: Минобороны

Как происходит обучение перед отправкой на фронт

По словам Владимира Арапа, всех мужчин, не имеющих опыта, отправляют в военные учебные центры и заведения.

В дальнейшем представители этих учреждений уже на месте проводят анализ и изучение морально-деловых качеств каждого конкретного человека с целью его дальнейшей профильной подготовки.

На обучение также отправят тех, кто раньше служил. Таким образом, повышая квалификацию бойца.

Начальник Харьковского областного ТЦК отметил, что мобилизованные не должны призывать в воинскую часть, привлеченную в зоне боевых действий, без профессиональной подготовки.

"Это категорически запрещено Генеральным штабом. Даже тот человек, который проходил военную службу раньше, сначала направляется в общевойсковые полигоны, учебные центры или на курсы повышения квалификации. Распределение по воинским частям и учреждениям происходит после месячной или полуторамесячной подготовки", — пояснил Арап.

 

Как происходит обучение перед отправкой на фронт
Военнослужащие на обучении. Фото: КГГА

 

Ранее мы писали, каких изменений в мобилизации следует ожидать этим летом и кого будут призывать с 1 июня в первую очередь.

Напомним, мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Также мы сообщали, какой категории лиц не стоит опасаться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

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