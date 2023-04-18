Кого ще забиратимуть: у РФ натякають на загальну мобілізацію

В Росії заговорили про необхідність загальної мобілізації. Фото: Reuters

В Росії заговорили про необхідність загальної мобілізації. Так, про це прямо говорить депутат Держдуми РФ від анексованого Криму Михайло Шеремет.

Про це повідомляє The Moscow Times у Telegram.

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"Має бути загальна мобілізація... Ми повинні воювати "усього світу", як то кажуть, і кожен повинен відчувати свою причетність разом із країною... Зараз цілком можлива", — заявив він.

Михайло Шеремет відомий вже своїм пророцтвом. Він уже говорив про мобілізацію 12 вересня і через тиждень її було оголошено.

Про мобілізацію також говорив депутат російської Держдуми Олександр Бородай. Він обґрунтував її контрнаступом України.

"Не виключаю ще однієї хвилі "мобілізації". Більше того, вважаю, що це правильно... З'явилося багато народу, але цього може виявитися недостатньо" , — зазначив Бородай.

На його думку, російській армії необхідно досягти "перелому" під час бойових дій "за найближчі п'ять-шість місяців".

"Для цього може знадобитися мобілізація? Так, може" , — додав депутат.

Мобілізація у Росії

Наприкінці жовтня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього про те саме оголосив президент РФ Володимир Путін, але відповідного указу не підписав.

За підрахунками журналістів, на війну проти України могли призвати більше заявленої кількості у 300 тисяч резервістів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін міг нібито здійснити "візит" на окуповані території Херсонської та Луганської області ще минулого тижня. Але це спробували приховати у Кремлі.