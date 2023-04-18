Кого еще будут забирать: в РФ намекают на всеобщую мобилизацию

В России заговорили о необходимости всеобщей мобилизации. Фото: Reuters

В России заговорили о необходимости всеобщей мобилизации. Так, об этом прямо говорит депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Михаил Шеремет.

Об этом в сообщает The Moscow Times в Telegram.

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"Должна быть всеобщая мобилизация... Мы должны воевать "всем миром", как говорится, и каждый должен чувствовать свою сопричастность вместе со страной... В настоящий момент вполне возможна", — заявил он.

Михаил Шеремет известен уже своими предсказываниями. Он уже говорил о мобилизации 12 сентября и спустя неделю она была объявлена.

О мобилизации также говорил депутат российской Госдумы Александр Бородай. Он обосновал ее контрнаступлением Украины.

"Не исключаю еще одной волны "мобилизации". Более того, считаю, что это правильно... Появилось много народа, но этого может оказаться недостаточно", — отметил Бородай.

По его мнению, российской армии необходимо достичь "перелома" в ходе боевых действий "за ближайшие пять-шесть месяцев".

"Для этого может потребоваться мобилизация? Да, может", — добавил депутат.

Мобилизация в России

В конце октября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого о том же объявил президент РФ Владимир Путин, но соответствующего указа не подписал.

По подсчетам журналистов, на войну против Украины могли призвать больше заявленного количества в 300 тысяч резервистов.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин мог якобы совершить "визит" на оккупированные территории Херсонской и Луганской области еще на прошлой неделе. Но это попытались скрыть в Кремле.