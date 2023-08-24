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Кого звинувачують "вагнерівці" у смерті Пригожина

24 серпня 2023 06:27
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Кого звинувачують "вагнерівці" у смерті Пригожина
Бійці ПВК "Вагнера" біля штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після авіакатастрофи та інформації про смерть Євгена Пригожина бойовики "Вагнера" заявили, що "готові стартувати". Найманці звинувачують у вбивстві Євгена Пригожина кремлівського "чорта", який "загрався".

Відповідне відео оприлюднили найманці ПВК "Вагнер".

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У відео найманці сказали, щоб "чекали їх", швидше за все, вони хочуть виїхати з Білорусі до Росії. Наразі вони формують колони для виїзду з таборів. 

"Багато розмов іде про те, чим займатиметься "Вагнер" у даній ситуації. Ми скажемо одне: ми вже стартуємо, чекайте на нас", — кажуть бойовики. 

Окрім того, найманці сказали, кого звинувачують у смерті Євгена Пригожина. 

"По суті, команда всім нашим підрозділам... Ви знаєте, де закопані ваші автомати, кулемети, БК, гранати... Усі ми бачимо, що цей чорт (Путін. — Ред.) загрався. Чекайте на подальші команди", — рішуче заявив один із "вагнерівців".

Нагадаємо, в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Згодом державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгена Пригожина.

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