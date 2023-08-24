Кого обвиняют "вагнеровцы" в смерти Пригожина

Бойцы ЧВК "Вагнера" возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Фото: Reuters

После авиакатастрофы и информации о смерти Евгения Пригожина, боевики "Вагнера" заявили, что "готовы стартовать". Наемники обвиняют в убийстве Евгения Пригожина "заигравшегося" кремлевского "черта".

Соответствующее видео обнародовали наемники ЧВК "Вагнер".

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В видео наемники сказали, чтобы "ждали их", скорее всего, они хотят уехать из Беларуси в Россию. Они формируют колонны для выезда из лагерей.

"Много разговоров идет о том, чем будет заниматься "Вагнер" в данной ситуации. Мы скажем одно: мы уже стартуем, ждите нас", — говорят боевики.

Кроме того, наемники сказали, кого обвиняют в смерти Евгения Пригожина.

"По сути, команда всем нашим подразделениям... Вы знаете, где зарыты ваши автоматы, пулеметы, БК, гранаты... Все мы видим, что этот черт (Путин. — Ред.) заигрался. Ждите дальнейших команд", — решительно заявил один из "вагнеровцев".

Напомним, в России в Тверской области упал самолет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Впоследствии государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.