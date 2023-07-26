Коли "Абрамси" доїдуть на фронт і що вони змінять: думка експерта
Українська армія, імовірно, зможе використати американські танки Abrams уже на початку наступного року. Ця техніка дозволить компенсувати кількісну перевагу російської бронетехніки.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил Сергій Грабський.
Як танки Abrams допоможуть ЗСУ на фронті
Сергій Грабський нагадав, що танки — це один із елементів ударного угруповання. Самі по собі вони змінити ситуацію на фронті не зможуть.
"Це буде кількісна підтримка Сил оборони України на певному етапі — як "Челленджери" і "Леопарди", — підкреслив експерт.
Американські танки дозволять вирівняти диспропорцією у кількісному відставанні в цьому питанні від російської армії.
Коли "Абрамси" почнуть бити росіян
Танки Abrams за своєю структурою, за своїми задачами призначені для проведення масштабних наступальних операцій. Вони діють у складі броньованих груп.
"Приїдуть ці танки восени, коли літньо-осіння кампанія уже завершиться. Це означає, що фактично ми бачитимемо їх у боях уже на початку наступного року", — наголосив Сергій Грабський.
Україна отримає близько батальйону американських танків, розпорошувати їх не варто.
Нагадаємо, що у травні Сполучені Штати Америки доправили до Німеччини 31 танк Abrams, які використовуватимуть для навчання військових Збройних Сил України.