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Коли "Абрамси" доїдуть на фронт і що вони змінять: думка експерта

26 липня 2023 11:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Коли "Абрамси" доїдуть на фронт і що вони змінять: думка експерта
Танки Abrams у Польщі. Фото: Reuters/Cezary Aszkielowicz/ Agencja Wyborcza.pl
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія, імовірно, зможе використати американські танки Abrams уже на початку наступного року. Ця техніка дозволить компенсувати кількісну перевагу російської бронетехніки.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил Сергій Грабський.

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Сергій Грабський нагадав, що танки — це один із елементів ударного угруповання. Самі по собі вони змінити ситуацію на фронті не зможуть.

"Це буде кількісна підтримка Сил оборони України на певному етапі — як "Челленджери" і "Леопарди", — підкреслив експерт.

Американські танки дозволять вирівняти диспропорцією у кількісному відставанні в цьому питанні від російської армії.

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Танки Abrams за своєю структурою, за своїми задачами призначені для проведення масштабних наступальних операцій. Вони діють у складі броньованих груп.

"Приїдуть ці танки восени, коли літньо-осіння кампанія уже завершиться. Це означає, що фактично ми бачитимемо їх у боях уже на початку наступного року", — наголосив Сергій Грабський.

Україна отримає близько батальйону американських танків, розпорошувати їх не варто.

Нагадаємо, що у травні Сполучені Штати Америки доправили до Німеччини 31 танк Abrams, які використовуватимуть для навчання військових Збройних Сил України.

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