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Когда "Абрамсы" доедут на фронт и что они изменят: мнение эксперта

26 июля 2023 11:40
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Владимир Мыленко
журналист
Когда "Абрамсы" доедут на фронт и что они изменят: мнение эксперта
Танки Abrams в Польше. Фото: Reuters/Cezary Aszkielowicz/ Agencja Wyborcza.pl
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинская армия, вероятно, сможет использовать американские танки Abrams уже в начале следующего года. Эта техника позволит компенсировать количественное преимущество российской бронетехники.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Сергей Грабский.

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Сергей Грабский напомнил, что танки — это один из элементов ударной группировки. Сами по себе они изменить ситуацию на фронте не смогут.

"Это будет количественная поддержка сил обороны Украины на определенном этапе — как "Челленджеры" и "Леопарды", — подчеркнул эксперт.

Американские танки позволят выровнять диспропорцией в количественном отставании по этому вопросу от российской армии.

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Танки Abrams по своей структуре, по своим задачам предназначены для проведения масштабных наступательных операций. Они действуют в составе бронированных групп.

"Приедут эти танки осенью, когда летне-осенняя кампания уже завершится. Это значит, что фактически мы будем видеть их в боях уже в начале следующего года", — подчеркнул Сергей Грабский.

Украина получит около батальона американских танков, распылять их не стоит.

Напомним, что в мае Соединенные Штаты Америки доставили в Германию 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных Вооруженных Сил Украины.

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