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Коли Україна може отримати авіацію від Заходу — думка експерта

9 лютого 2023 21:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Авіація для України: коли очікувати на військову допомогу
Експерт надав прогноз щодо отримання військової допомоги
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

За даними Офісу президента, Україна у пришвидшеному режимі веде переговори з партнерами щодо надання авіації та далекобійних ракет.

В коментарі Новини.LIVE головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков розповів, коли можна очікувати поставки і чи пришвидшать навчання для наших пілотів у Великій Британії. 

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Надання Україні авіації

"Те, що ми її отримаємо не раніше літа — це 100%. Треба бути вкрай оптимістичними аби вважати, що Україна може отримати її вже за два-три тижні максимум. Є об'єктивні речі. Лише зараз Велика Британія оголосила про те, що буде навчати українських пілотів, саме винищувальної авіації", — сказав Катков. 

За його словами, базовий курс навчання триває за формулою дев’ять місяців базової підготовки і три місяці спеціального курсу для дій в умовах насиченої протиповітряної оборони. 

"Командування Повітряних сил оголосило про те, що будуть навчатися пілоти, які мають високий бойовий досвід. А якщо бути чесним, то це найбільший у світі реальний бойовий досвід. Тоді цю програму можливо скоротити до шести місяців шляхом того, що пілоти будуть навчатися стисло, без вихідних. Але навіть шість місяців — доволі значний строк", — підсумував Катков.

Нагадаємо, учора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої дома через російську війну. 

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