Авиация для Украины: когда ожидать военной помощи

Когда Украина может получить авиацию от Запада — мнение эксперта
По данным Офиса президента, Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с партнерами по предоставлению авиации и дальнобойных ракет.
В комментарии Новини.LIVE главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков рассказал, когда можно ожидать поставки и ускорят ли обучение для наших пилотов в Великобритании.
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Предоставление Украине авиации
"То, что мы ее получим не раньше лета — это 100%. Надо быть крайне оптимистичными, чтобы считать, что Украина может получить ее уже через две-три недели максимум. Есть объективные вещи. Только сейчас Великобритания объявила о том, что будет учить украинских пилотов, именно истребительной авиации", — сказал Катков.
По его словам, базовый курс обучения проходит по формуле девять месяцев базовой подготовки и три месяца специального курса для действий в условиях насыщенной противовоздушной обороны.
"Командование Воздушных сил объявило о том, что будут учиться пилоты, имеющие высокий боевой опыт. А если быть честным, то это самый большой в мире реальный боевой опыт. Тогда эта программа может быть сокращена до шести месяцев путем того, что пилоты будут учиться кратко, без выходных. Но даже шесть месяцев — достаточно значительный срок", — подытожил Катков.
Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британский народ и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.