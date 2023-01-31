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Колишній бойовик "Вагнера" розповів про звірства найманців в Україні

31 січня 2023 08:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Дезертир Вагнера розповів про звірства бойовиків в Україні
Екскомандир ПВК "Вагнера" Андрій Медведєв
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

"Ексвагнерівець" розповів, що став свідком того, як солдатів перетворюють на гарматне м'ясо. За його словами, деяких бійців навіть показово вбивали за те, що вони не хотіли йти воювати.

Про це колишній командир ПВК "Вагнера" Андрій Медведєв розповів в інтерв'ю CNN.

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Деталі

Як відомо, наразі екскомандир бойовиків Андрій Медведєв перебуває в Осло, де він шукає притулку після перетину російсько-норвезького кордону. "Вагнерівцю", за його словами, вдалося втекти з росії, уникнувши арешту "щонайменше десять разів" і ухилившись від куль російських силовиків. Він перетнув кордон Норвегії через озеро по кризі, використовуючи білий камуфляж.

Сам же Медведєв розповідає, що бойовиків "Вагнера" часто відправляли у бій без особливих вказівок, а ставлення ПВК до неохочих воювати було безжальним.

"Вони збирали тих, хто не хотів воювати, і розстрілювали на очах у новоприбулих... Ховали їх прямо в окопах, які викопували новачки", — каже екскомандир бойовиків.

Відомо, що 26-річний дезертир раніше служив у російській армії і приєднався до "Вагнера" як доброволець. Служив поблизу Бахмута. Підпорядковувався безпосередньо засновникам групи — Дмитрові Уткіну та російському олігарху Євгену Пригожину.

Медведєв не приховує негативне ставлення до Пригожина та називає його "чортом".

"Якби він був російським героєм, то взяв би зброю і побіг із солдатами", — вважає Медведєв.

Натомість про власні злочини зроблені в Україні ексбойовик відмовився розповідати.

За словами Медведєва, вище командування перетворювало солдат на гарматне м'ясо. Мовляв, спочатку під його командуванням було десять осіб, але кількість його підлеглих зросла, коли до них почали приєднуватися засуджені. 

"Я не міг порахувати, скільки їх було. Вони постійно змінювалися. Трупи, ще в'язні, більше трупів, більше в'язнів", — сказав він.

Нагадаємо, напередодні парламент Канади закликав уряд країни визнати російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Причиною є порушення бойовиками прав людини та напади на цивільних.

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