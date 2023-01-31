Дезертир Вагнера рассказал о зверствах боевиков в Украине

Бывший боевик "Вагнера" рассказал о зверствах наемников в Украине
"Эксвагнеровец" рассказал, что стал свидетелем того, как солдат превращают в пушечное мясо. По его словам, некоторых бойцов даже показательно убивали за то, что они не хотели уходить воевать.
Об этом бывший командир ППК "Вагнера" Андрей Медведев рассказал в интервью CNN.
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Как известно, экс-командир боевиков Андрей Медведев находится в Осло, где он ищет убежища после пересечения российско-норвежской границы. "Вагнеровцу", по его словам, удалось скрыться из россии, избежав ареста "по меньшей мере десять раз" и уклонившись от пуль российских силовиков. Он пересек границу Норвегии через озеро по льду, используя белый камуфляж.
Сам же Медведев рассказывает, что боевиков "Вагнера" часто отправляли в бой без особых указаний, а отношение ЧВК к нежелающим воевать было безжалостным.
"Они собирали тех, кто не хотел воевать, и расстреливали на глазах у новоприбывших... Хоронили их прямо в окопах, которые выкапывали новички", — говорит экс-командир боевиков.
Известно, что 26-летний дезертир раньше служил в российской армии и присоединился к "Вагнеру" как доброволец. Служил вблизи Бахмута. Подчинялся непосредственно основателям группы — Дмитрию Уткину и российскому олигарху Евгению Пригожину.
Медведев не скрывает негативного отношения к Пригожину и называет его "чертом".
"Если бы он был русским героем, то взял бы оружие и побежал с солдатами", — считает Медведев.
Зато о собственных преступлениях, совершенных в Украине, экс-боевик отказался рассказывать.
По словам Медведева, высшее командование превращало солдат в пушечное мясо. Мол, сначала под его командованием было десять человек, но количество его подчиненных выросло, когда к ним стали присоединяться осужденные.
"Я не мог посчитать, сколько их было. Они постоянно менялись. Труппы, еще заключенные, больше трупов, больше заключенных", — сказал он.
Напомним, накануне парламент Канады призвал правительство страны признать российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Причиной являются нарушения боевиками прав человека и нападения на гражданских.