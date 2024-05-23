Колишній охоронець російської катівні намагався сховатися у лавах ЗСУ, — СБУ

Затриманий зловмисник. Фото: СБУ / Telegram

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала колаборанта, який співпрацював з російськими окупантами під час тимчасової окупації Херсона. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в Telegram в четвер, 23 травня.

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Колаборант "служив" у російській катівні, яку роісяни облаштували на базі захопленої Дар’ївської виправної колонії № 10. Він виконував функції охоронця цього об'єкта, куди окупанти звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.

Після звільнення правобережної частини Херсонщини, колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, сподіваючись уникнути правосуддя.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Скриншот допису СБУ

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який вербував ув'язнених для диверсій на Харківщині. Сам чоловік перебував у в'язниці та готувався до виходу на волю.

Також ми розповідали, що служба безпеки затримала російського інформатора, який виявляв біля Вовчанська позиції важкої української артилерії та передавав координати росіянам.