Колишній охоронець російської катівні намагався сховатися у лавах ЗСУ, — СБУ
Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала колаборанта, який співпрацював з російськими окупантами під час тимчасової окупації Херсона. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в Telegram в четвер, 23 травня.
Матеріали справи
Колаборант "служив" у російській катівні, яку роісяни облаштували на базі захопленої Дар’ївської виправної колонії № 10. Він виконував функції охоронця цього об'єкта, куди окупанти звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.
Після звільнення правобережної частини Херсонщини, колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, сподіваючись уникнути правосуддя.
Наразі зловмисник перебуває під вартою.
Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який вербував ув'язнених для диверсій на Харківщині. Сам чоловік перебував у в'язниці та готувався до виходу на волю.
Також ми розповідали, що служба безпеки затримала російського інформатора, який виявляв біля Вовчанська позиції важкої української артилерії та передавав координати росіянам.
Читайте Новини.LIVE!