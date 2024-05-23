Бывший охранник российской застенки пытался скрыться в рядах ВСУ, — СБУ

Задержан злоумышленник. Фото: СБУ / Telegram

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала коллаборанта, сотрудничавшего с российскими оккупантами во время временной оккупации Херсона. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в четверг, 23 мая.

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Коллаборант "служил" в российской пыточной, которую россияне обустроили на базе захваченной Дарьевской исправительной колонии № 10. Он выполнял функции охранника этого объекта, куда оккупанты свозили репрессированных местных жителей, в том числе проукраинских активистов.

После освобождения правобережной части Херсонской области коллаборант некоторое время скрывался, а впоследствии мобилизовался в украинское войско, надеясь избежать правосудия.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Скриншот сообщения СБУ

Ранее СБУ задержала агента ФСБ, вербовавшего заключенных для диверсий в Харьковской области. Сам мужчина находился в тюрьме и готовился к выходу на свободу.

Также мы рассказывали, что служба безопасности задержала российского информатора, который проявлял возле Волчанска позиции тяжелой украинской артиллерии и передавал координаты россиянам.