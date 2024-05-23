Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бывший охранник российской пыточной пытался скрыться в рядах ВСУ, — СБУ arrow

Бывший охранник российской пыточной пытался скрыться в рядах ВСУ, — СБУ

23 мая 2024 17:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Бывший охранник российской застенки пытался скрыться в рядах ВСУ, — СБУ
Задержан злоумышленник. Фото: СБУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала коллаборанта, сотрудничавшего с российскими оккупантами во время временной оккупации Херсона. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Материалы дела

Коллаборант "служил" в российской пыточной, которую россияне обустроили на базе захваченной Дарьевской исправительной колонии № 10. Он выполнял функции охранника этого объекта, куда оккупанты свозили репрессированных местных жителей, в том числе проукраинских активистов.

После освобождения правобережной части Херсонской области коллаборант некоторое время скрывался, а впоследствии мобилизовался в украинское войско, надеясь избежать правосудия.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Бывший охранник российской пыточной пытался скрыться в рядах ВСУ, — СБУ - фото 1
Скриншот сообщения СБУ

Ранее СБУ задержала агента ФСБ, вербовавшего заключенных для диверсий в Харьковской области. Сам мужчина находился в тюрьме и готовился к выходу на свободу.

Также мы рассказывали, что служба безопасности задержала российского информатора, который проявлял возле Волчанска позиции тяжелой украинской артиллерии и передавал координаты россиянам.

СБУ
ВСУ
Херсон
Херсонская область
Коллаборант
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ