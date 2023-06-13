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Колишнього бранця Кремля Олега Сенцова підвищили у званні

13 червня 2023 01:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Колишнього бранця Кремля Олега Сенцова підвищили у званні
Український режисер і воїн ЗСУ Олег Сенцов. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Колишньому бранцю Кремля, а нині воїну ЗСУ Олегу Сенцову присвоїли нове звання. Тепер він молодший лейтенант. 

Про це український режисер написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Погон наздогнав мене на запорізькому напрямку, де вже шостий день мій підрозділ веде важкі бої. Нам не легко, але ми виконаємо свою роботу", — написав Олег Сенцов.

Погон Олега Сенцова. Фото: Скріншот

Судячи з фото наказу, колишнє звання Сенцова було "молодший сержант". 

Зауважимо, Олег Сенцов п’ять років у російській в’язниці уявляв, як у камуфляжі з автоматом їде на БТР по Криму, щоб звільнити півострів. Сенцов каже, що до Криму залишилося не так далеко. Все літо він провів на напрямку Бахмут-Лисичанськ.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року режисер, громадський активіст та захисник нашої країни Олег Сенцов вчетверте став батьком. Його дружина, директорка з адвокації американської компанії Вероніка Вельч, народила у США хлопчика.

Маленький Дем'ян отримав українське громадянство. Відповідні документи їм вручила амбасадорка України у США Оксана Маркарова.

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