Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бывшего пленника Кремля Олега Сенцова повысили в звании arrow

Бывшего пленника Кремля Олега Сенцова повысили в звании

13 июня 2023 01:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бывшего пленника Кремля Олега Сенцова повысили в звании
Украинский режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бывшему пленнику Кремля, а ныне воину ВСУ Олегу Сенцову присвоили звание. Теперь он младший лейтенант.

Об этом украинский режиссер написал на своей странице в Facebook.

Читайте также:

"Погон догнал меня на запорожском направлении, где уже шестой день мое подразделение ведет тяжелые бои. Нам не легко, но мы проделаем свою работу", — написал Олег Сенцов.

Погон Олега Сенцова. Фото: Скриншот

Судя по фотографии приказа, прежнее звание Сенцова было "младший сержант".

Заметим, что Олег Сенцов пять лет в российской тюрьме представлял, как в камуфляже с автоматом едет на БТР по Крыму, чтобы освободить полуостров. Сенцов говорит, что в Крым осталось не так далеко. Все лето защитник провел в направлении Бахмут-Лисичанск.

Напомним, в начале декабря прошлого года режиссер, общественный активист и защитник нашей страны Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом. Его жена, директор по адвокации американской компании Вероника Вельч, родила в США мальчика.

Маленький Демьян получил украинское гражданство. Соответствующие документы им вручила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас