Бывшего пленника Кремля Олега Сенцова повысили в звании

Украинский режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов. Фото: Facebook

Бывшему пленнику Кремля, а ныне воину ВСУ Олегу Сенцову присвоили звание. Теперь он младший лейтенант.

Об этом украинский режиссер написал на своей странице в Facebook.

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"Погон догнал меня на запорожском направлении, где уже шестой день мое подразделение ведет тяжелые бои. Нам не легко, но мы проделаем свою работу", — написал Олег Сенцов.

Погон Олега Сенцова. Фото: Скриншот

Судя по фотографии приказа, прежнее звание Сенцова было "младший сержант".

Заметим, что Олег Сенцов пять лет в российской тюрьме представлял, как в камуфляже с автоматом едет на БТР по Крыму, чтобы освободить полуостров. Сенцов говорит, что в Крым осталось не так далеко. Все лето защитник провел в направлении Бахмут-Лисичанск.

Напомним, в начале декабря прошлого года режиссер, общественный активист и защитник нашей страны Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом. Его жена, директор по адвокации американской компании Вероника Вельч, родила в США мальчика.

Маленький Демьян получил украинское гражданство. Соответствующие документы им вручила посол Украины в США Оксана Маркарова.