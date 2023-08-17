Колишнього "воєнкома" з Дніпропетровщини підозрюють у незаконному збагаченні: на яку суму

Екс-начальник Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолій Пікал. Фото: google

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки корупції у екс-начальника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Сума незаконного збагачення становить понад 8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє НАЗК.

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Результати моніторингу

"За результатами моніторингу способу життя військкома було виявлено ознаки, що свідчать про його незаконне збагачення майже на 8,5 млн грн. У декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні в нього, ні в його близьких немає жодних грошових активів", — йдеться у повідомленні.

Однак, результати моніторингу показали, що його батько впродовж останніх 4 років набув рухоме та нерухоме майно на суму майже 8 мільйонів гривень. Йдеться про дві квартири у Дніпрі, а також автомобілі — VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, AUDI А6 та VOLKSWAGEN ID.6.

Окрім цього батько Пікала став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми, статутний капітал якої склав понад 1 мільйон гривень. У липні 2023 року ця фірма набула у власність частку торговельного комплексу вартістю близько 1,5 мільйони гривень.

Що стосується самого Пікала, то у 2021 році він придбав дві земельні ділянки та житловий будинок.

Що кажуть у НАЗК

За результатами НАЗК було встановлено, що сукупний дохід воєнкома та його близьких осіб із законних джерел є значно нижчим, ніж вартість усіх активів.

"НАЗК спільно з другим відділом боротьби з організованими групами з ознаками корупції Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановило, що сукупний дохід Пікала та його близьких осіб із законних джерел значно нижчий від вартості всіх придбаних вищезгаданих активів", — кажуть у відомстві.

Нагадаємо, 17 серпня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення всіх обласних військкомів.