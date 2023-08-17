Бывшего "военкома" из Днепропетровщины подозревают в незаконном обогащении: на какую сумму
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки коррупции у экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикала. Сумма незаконного обогащения составляет более 8 миллионов гривен.
Об этом сообщает НАПК.
Результаты мониторинга
"По результатам мониторинга образа жизни военкома были обнаружены признаки, свидетельствующие о его незаконном обогащении почти на 8,5 млн грн. В декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов", — говорится в сообщении.
Однако результаты мониторинга показали, что его отец за последние 4 года приобрел движимое и недвижимое имущество на сумму почти 8 миллионов гривен. Речь идет о двух квартирах в Днепре, а также автомобилях — VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, AUDI А6 и VOLKSWAGEN ID.6.
Кроме этого, отец Пикала стал единственным основателем и конечным бенефициарным владельцем фирмы, уставный капитал которой составил более 1 миллиона гривен. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса стоимостью около 1,5 миллиона гривен.
Что касается самого Пикала, то в 2021 году он приобрел два земельных участка и жилой дом.
Что говорят в НАПК
По результатам НАПК было установлено, что совокупный доход военкома и его близких лиц из законных источников значительно ниже, чем стоимость всех активов.
"НАПК совместно со вторым отделом борьбы с организованными группами с признаками коррупции Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установило, что совокупный доход Пикала и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных вышеупомянутых активов", — говорят в ведомстве.
Напомним, 17 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.