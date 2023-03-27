Колишньому командиру донецького "Беркуту" оголосили підозру: деталі

Донецький ексберкутівець, якому оголосили підозру

Колишньому "беркутівцю", який очолював цю розформовану структуру в Донецькій області, оголосили підозру. Експравоохоронця звинуватили в участі у терористичній організації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Підозра ексберкутівцю

Генеральна прокуратура оголосила підозру колишньому командиру БМОП "Беркут" ГУ МВС України в Донецькій області.

Його звинуватили в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Деталі злочинної діяльності

Слідство з’ясувало, що 2014 року, під час окупації частини Донецької області, колишній беркутівець вступив до лав терористичної організації "ДНР" – загону мобільного особливого призначення "Беркут".

У цій незаконній організації зрадник України обійняв посаду командира.

Ексберкутівець на службі у окупантів займався вербуванням нових учасників до незаконних терористичних організацій та організовував збройних опір українським правоохоронним структурам та Збройним силам України.

Нагадаємо, що у грудні правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього психолога групи кадрового забезпечення БМОП "Беркут" у Харківській області. Він застосовував надмірне фізичне насильство до учасників протестів.

Фото: Офіс генерального прокурора