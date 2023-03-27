Бывшему командиру донецкого "Беркута" объявили подозрение: детали

Донецкий эксберкутовец, которому объявили подозрение

Бывшему "беркутовцу", возглавлявшему эту расформированную структуру в Донецкой области, объявили подозрение. Экс-правоохранителя обвинили в участии в террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Подозрение эксберкутовцу

Генеральная прокуратура объявила подозрение бывшему командиру БМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Его обвинили в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Детали преступной деятельности

Следствие выяснило, что в 2014 году, во время оккупации части Донецкой области, бывший беркутовец вступил в ряды террористической организации "ДНР" – отряд мобильного особого назначения "Беркут".

В этой незаконной организации предатель Украины занял должность командира.

Экс-беркутовец на службе у оккупантов занимался вербовкой новых участников в незаконные террористические организации и организовывал вооруженное сопротивление украинским правоохранительным структурам и Вооруженным силам Украины.

Напомним, что в декабре правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего психолога группы кадрового обеспечения БМОП "Беркут" в Харьковской области. Он применял чрезмерное физическое насилие к протестующим.

Фото: Офис генерального прокурора