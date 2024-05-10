Командир батальйону Третьої штурмової попередив українців про загрозу в разі провалу мобілізації

Командир 2-го батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук. Фото: скриншот з відео

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. Командир 2-го батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук на позивний Сліп вважає, що українці повинні розуміти: воювати будуть всі.

Про це Сліп заявив в ефірі журналістки Яніни Соколової на Youtube.

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"Ми вивозимо за рахунок морально-вольових солдатського, сержантського, офіцерського складу не тільки нашої бригади, а й інших. Але на превеликий жаль, я відчуваю негативну тенденцію щодо цього (Мобілізації. - Ред.)", — сказав він.

За словами військового, якщо так буде продовжуватись й не будуть зроблені роботи над помилками та змінені концептуальні підходи до тих речей — то українці ризикують програти війну.

При цьому, на думку Кухарчука, програш може означати не втрату Донецької, Луганської області, Криму й окупованих сьогодні територій. Він може означати не статус цих територій й перехід їх до РФ, не поділ України "по Дніпру", а втрату повністю територій та державності.

"І все це пов'язано з тим, що український народ не сильно хоче воювати. Бачимо і спостерігаємо, наскільки деякі опираються процесу мобілізації, не розуміючи, що доведеться воювати або за Україну, або в кінцевому випадку за Росію і там мобілізовувати будуть геть іншими методами", — додав командир батальйону.

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