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Командир батальона Третьей штурмовой предупредил украинцев об угрозе в случае провала мобилизации

10 мая 2024 22:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Командир батальона Третьей штурмовой предупредил украинцев об угрозе в случае провала мобилизации
Командир 2-го батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. Командир 2-го батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук на позывной Слип считает, что украинцы должны понимать: воевать будут все.

Об этом Слип заявил в эфире журналистки Янины Соколовой на YouTube.

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"Мы вывозим за счет морально-волевых солдатского, сержантского, офицерского состава не только нашей бригады, но и других. Но к большому сожалению, я чувствую негативную тенденцию по этому поводу (Мобилизации. — Ред.)", — сказал он.

По словам военного, если так будет продолжаться и не будут сделаны работы над ошибками и изменены концептуальные подходы к тем вещам, то украинцы рискуют проиграть войну.

При этом, по мнению Кухарчука, проигрыш может означать не потерю Донецкой, Луганской области, Крыма и оккупированных территорий. Он может означать не статус этих территорий и переход их в РФ, не разделение Украины "по Днепру", а потерю полностью территорий и государственности.

"И все это связано с тем, что украинский народ не сильно хочет воевать. Видим и наблюдаем, насколько некоторые противятся процессу мобилизации, не понимая, что придется воевать либо за Украину, либо в конечном случае за Россию и там мобилизовывать будут совсем другими методами", — добавил командир батальона.

Ранее на территории ТЦК и СП Кривого Рога Днепропетровской области умер военнообязанный, причиной этого назвали эпилептический приступ. Однако дочь погибшего мужчины утверждает обратное и убеждена в убийстве.

Также мы писали, что на Закарпатье пограничники задержали мужчину, который решил переплыть реку Тиса, хотя имел все необходимые разрешения на выезд за границу.

ВСУ
военный призыв
мобилизация
война в Украине
штурмовая бригада

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