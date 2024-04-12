Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку

Колишній командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук. Фото: ОК "Південь"

Командир військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук оголосив про свою відставку. Також він заявив про перехід до роботи у сфері підготовки військових.

Про це він повідомив у своєму зверненні, опублікованому на сторінці ОК "Південь" у Facebook.

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Ковальчук висловив вдячність військовим за спільну службу протягом останніх двох з половиною років.

"Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини — острів Зміїний — і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи та топлячи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних сил", — зазначив Генерал-майор.

Ковальчук також повідомив, що він продовжить бути частиною військової спільноти та буде навчати молодих офіцерів.

"Переконаний у нашій спільній силі, я залишаюся у великій військовій родині, де буду впроваджувати ті ж самі цінності та стандарти, які завжди вимагав від себе та своїх підлеглих: чесність, порядність, патріотизм, відповідальність, сміливість та обережність. Це є основою для формування справжнього лідера, який може слугувати прикладом для інших та виховувати свій колектив", — додав він.

Допис ОК "Південь". Фото: скриншот

Допис ОК "Південь". Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ представили нового речника.

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