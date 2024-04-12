Командующий ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке

Бывший командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук. Фото: ОК "Юг"

Командир войск Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук объявил о своей отставке. Также он заявил о переходе на работу в сфере подготовки военных.

Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном на странице ОК "Юг" в Facebook.

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Ковальчук выразил благодарность военным за совместную службу за последние два с половиной года.

"Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесчины — остров Змеиный — и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отражая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и утопляя вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных сил", — отметил Генерал-майор.

Ковальчук также сообщил, что он продолжит быть частью военного сообщества и будет учить молодых офицеров.

"Убежденный в нашей общей силе, я остаюсь в большой военной семье, где буду внедрять те же ценности и стандарты, которые всегда требовал от себя и своих подчиненных: честность, порядочность, патриотизм, ответственность, смелость и осторожность. Это основа для формирования настоящего лидера, который может служить примером для других и воспитывать свой коллектив", — добавил он.

Пост ОК "Юг". Фото: скриншот

Пост ОК "Юг". Фото: скриншот

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