Командующий ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке
Командир войск Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук объявил о своей отставке. Также он заявил о переходе на работу в сфере подготовки военных.
Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном на странице ОК "Юг" в Facebook.
Ковальчук о своей отставке
Ковальчук выразил благодарность военным за совместную службу за последние два с половиной года.
"Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесчины — остров Змеиный — и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Мы выполняли боевые задания, отражая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и утопляя вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных сил", — отметил Генерал-майор.
Ковальчук также сообщил, что он продолжит быть частью военного сообщества и будет учить молодых офицеров.
"Убежденный в нашей общей силе, я остаюсь в большой военной семье, где буду внедрять те же ценности и стандарты, которые всегда требовал от себя и своих подчиненных: честность, порядочность, патриотизм, ответственность, смелость и осторожность. Это основа для формирования настоящего лидера, который может служить примером для других и воспитывать свой коллектив", — добавил он.
Напомним, что в Воздушных Силах ЗСУ представили нового спикера.
Ранее мы писали, что командующего Сергея Литвинова уволили с должности командующего ОК "Запад".
Читайте Новини.LIVE!