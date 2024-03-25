Командувач підготовкою Сухопутних військ залишає посаду — що відомо

Віктор Ніколюк. Фото: Facebook/Віктор Ніколюк

Командувач підготовкою Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Віктор Ніколюк йде у відставку. Він планує обійняти іншу посаду в армії.

Про це Ніколюк повідомив у Facebook.

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"Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом", — написав він.

Ніколюк повідомив, що планує втілити ці плани, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.

Тому він складає повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

"Бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік", — додав військовий.

Скриншот допису Ніколюка

Зазначимо, що Ніколюк був призначений на посаду командувача підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України у березні 2023 року.

А з перших днів повномасштабної війни він командував Силами оборони України на Чернігівщині та під час вторгнення брав безпосередню участь в боях.

Раніше Ніколюк розповів, чи вистачить в Україні ресурсу підготувати пів мільйона мобілізованих.

Також він назвав спеціальності в армії, на які є найбільший попит. За його словами, найзатребуванішою є саме піхота.