Командующий подготовкой Сухопутных войск уходит с должности — что известно
Командующий подготовкой Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Виктор Николюк уходит в отставку. Он планирует занять другой пост в армии.
Об этом Николюк сообщил в Facebook.
Николюк уходит с должности Командующего подготовкой Сухопутных войск
"Новые вызовы, новые испытания, новые победы. В настоящее время требует с каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом", — написал он.
Николюк сообщил, что планирует воплотить эти планы, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта.
Поэтому он складывает полномочия командующего Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ.
"Желаю своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали через год", — добавил военный.
Отметим, что Николюк был назначен на должность командующего подготовкой Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в марте 2023 года.
А с первых дней полномасштабной войны он командовал Силами обороны Украины в Черниговской области и в ходе вторжения принимал непосредственное участие в боях.
Ранее Николюк рассказал, хватит ли в Украине ресурса подготовить полмиллиона мобилизованных.
Также он назвал специальности в армии, на которые наибольший спрос. По его словам, наиболее востребованными является именно пехота.
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