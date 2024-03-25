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Командующий подготовкой Сухопутных войск уходит с должности — что известно

25 марта 2024 09:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Командующий подготовкой Сухопутных войск уходит с должности — что известно
Виктор Николюк. Фото: Facebook/Виктор Николюк
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Командующий подготовкой Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Виктор Николюк уходит в отставку. Он планирует занять другой пост в армии.

Об этом Николюк сообщил в Facebook.

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Николюк уходит с должности Командующего подготовкой Сухопутных войск

"Новые вызовы, новые испытания, новые победы. В настоящее время требует с каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом", — написал он.

Николюк сообщил, что планирует воплотить эти планы, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта.

Поэтому он складывает полномочия командующего Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ.

"Желаю своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали через год", — добавил военный.

Николюк уходит с должности
Скриншот поста Николюка

Отметим, что Николюк был назначен на должность командующего подготовкой Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в марте 2023 года.

А с первых дней полномасштабной войны он командовал Силами обороны Украины в Черниговской области и в ходе вторжения принимал непосредственное участие в боях.

Ранее Николюк рассказал, хватит ли в Украине ресурса подготовить полмиллиона мобилизованных.

Также он назвал специальности в армии, на которые наибольший спрос. По его словам, наиболее востребованными является именно пехота.

ВСУ
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война в Украине
должность

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