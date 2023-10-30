Командувач повітряних сил показав кадри збиття двох ворожих авіаційних ракет

Знищення керованих авіаційних ракет. Фото: скриншот з відео у телеграм-каналі Миколи Онищука

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поділився відео збиття двох ворожих ракет. Керовані авіаційні ракети було знешкоджено сьогодні уночі, 30 жовтня.

Про це повідомляє Микола Онищук.

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За інформацією Онищука, ракети знешкоджено завдяки бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід". Генерал-лейтенант подякував підрозділу за влучання у ціль.

"Збито дві керовані авіаційні ракети Х-59. Дякую усім, хто забезпечив стовідсотковий результат ураження повітряних цілей сьогодні вночі", — зазначив Командувач Повітряних сил.

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