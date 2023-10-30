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Командувач повітряних сил показав кадри збиття двох ворожих авіаційних ракет

30 жовтня 2023 22:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Командувач повітряних сил показав кадри збиття двох ворожих авіаційних ракет
Знищення керованих авіаційних ракет. Фото: скриншот з відео у телеграм-каналі Миколи Онищука
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поділився відео збиття двох ворожих ракет. Керовані авіаційні ракети було знешкоджено сьогодні уночі, 30 жовтня.

Про це повідомляє Микола Онищук.

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Знищення ворожих ракет

За інформацією Онищука, ракети знешкоджено завдяки бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід". Генерал-лейтенант подякував підрозділу за влучання у ціль.

"Збито дві керовані авіаційні ракети Х-59. Дякую усім, хто забезпечив стовідсотковий результат ураження повітряних цілей сьогодні вночі", — зазначив Командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, прокуратура Донецької області проводить розслідування трагедії у Волновасі, де було розстріляно родину, включаючи двох дітей. У рамках моніторингу новин прокурори виявили інформацію про вбивство збройними формуваннями Росії.

Також ми писали раніше, що Міністерство оборони України здійснило аудит. З'ясувалося, що понад 123 мільйони гривень отримали військові, які не брали участь у бойових діях або не вирішували військових завдань.

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