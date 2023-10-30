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Командующий воздушными силами показал кадры сбития двух вражеских авиационных ракет

30 октября 2023 22:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Командующий воздушными силами показал кадры сбития двух вражеских авиационных ракет
Уничтожение управляемых авиационных ракет. Фото: скриншот с видео в телеграмм-канале Николая Онищука
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поделился видео сбития двух вражеских ракет. Управляемые авиационные ракеты были обезврежены сегодня ночью, 30 октября.

Об этом сообщает Николай Онищук.

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По информации Онищука, ракеты обезврежены благодаря боевой работе зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Схид". Генерал-лейтенант поблагодарил подразделение за попадание в цель.

"Сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59. Благодарю всех, кто обеспечил стопроцентный результат поражения воздушных целей сегодня ночью", — отметил Командующий Воздушных сил.

Напомним, прокуратура Донецкой области проводит расследование трагедии в Волновахе, где была расстреляна семья, включая двоих детей. В рамках мониторинга новостей прокуроры обнаружили информацию об убийстве вооруженными формированиями России.

Также мы писали ранее, что Министерство обороны Украины провело аудит. Выяснилось, что более 123 миллионов гривен получили военные, которые не участвовали в боевых действиях или не решали военные задачи.

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