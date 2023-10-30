Командующий воздушными силами показал кадры сбития двух вражеских авиационных ракет

Уничтожение управляемых авиационных ракет. Фото: скриншот с видео в телеграмм-канале Николая Онищука

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поделился видео сбития двух вражеских ракет. Управляемые авиационные ракеты были обезврежены сегодня ночью, 30 октября.

Об этом сообщает Николай Онищук.

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Уничтожение вражеских ракет

По информации Онищука, ракеты обезврежены благодаря боевой работе зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Схид". Генерал-лейтенант поблагодарил подразделение за попадание в цель.

"Сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59. Благодарю всех, кто обеспечил стопроцентный результат поражения воздушных целей сегодня ночью", — отметил Командующий Воздушных сил.

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