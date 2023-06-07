Командування ЗСУ використовує Discord, куди злили дані Пентагону

Українські військові використовують платформу Discord для зв'язку. Фото: Militarnyi

Українські командири використовують платформу Discord для управління військами, забезпечуючи швидке приєднання до групових голосових дзвінків. Нещодавно користувачі саме цієї платформи отримали доступ до секретних даних Пентагону.

Про це повідомляє Militarnyi.

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Під час військових навчань Сил тероборони та 26 дивізіону з застосуванням річкових катерів українські захисники використовували для зв'язку Discord.

"Бійці навчалися робити висадку річкового десанту та захоплювати визначений плацдарм", — йдеться в повідомленні.

Українські військові використовують платформу Discord для зв'язку. Фото: Militarnyi

Українські командні пункти також використовують Discord і на Донбасі. Це дозволяє військовим створювати голосові канали, щоб швидко з'єднуватися з членами бойової групи, розташованими на різних позиціях.

Також, імовірно, що військові використовують спеціальні платформи для захисту сервера від несанкціонованого доступу. Ці платформи сумісні з Discord і дозволяють забезпечити належну конфіденційність та безпеку для всіх користувачів, які мають доступ до військового сервера.

Нагадаємо, що саме в Discord були злиті дані Пентагону. Винний у витоку 21-річний Джек Дагас Тейшейра, який служив у Національній гвардії в Массачусесті, був модератором чату Thug Shaker Central на платформі Discord, учасники якої обговорювали військові питання, зброю, ігри.

Також ми повідомляли, що користувачі платформи Discord продовжують шукати секретні документи Пентагону і поширюють фейкову інформацію. Навіть влада США та адміністрація платформи не в змозі це припинити, адже користувачі почали видаляти свої профілі після публікації "джерела".