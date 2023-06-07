Командование ВСУ использует Discord, куда слили данные Пентагона

Украинские военные используют платформу Discord для связи. Фото: Militarnyi

Украинские командиры используют платформу Discord для управления войсками, обеспечивая скорейшее присоединение к групповым голосовым звонкам. Недавно пользователи этой платформы получили доступ к секретным данным Пентагона.

Об этом сообщает Militarnyi.

Читайте также:

ВСУ пользуются Discord

Во время военных учений Сил Терробороны и 26 дивизиона с применением речных катеров украинские защитники использовали для связи Discord.

"Бойцы учились производить высадку речного десанта и захватывать определенный плацдарм", — говорится в сообщении.

Украинские военные используют платформу Discord для связи. Фото: Militarnyi

Украинские командные пункты также используют Discord и в Донбассе. Это позволяет военным создавать голосовые каналы, чтобы быстро соединяться с членами боевой группы, расположенными на разных позициях.

Также, вероятно, военные используют специальные платформы для защиты сервера от несанкционированного доступа. Эти платформы совместимы с Discord и позволяют обеспечить надлежащую конфиденциальность и безопасность для всех пользователей, имеющих доступ к военному серверу.

Напомним, что именно в Discord были слиты данные Пентагона. Виновный в утечке 21-летний Джек Дагас Тейшейра, служивший в Национальной гвардии в Массачусесте, был модератором чата Thug Shaker Central на платформе Discord, участники которой обсуждали военные вопросы, оружие, игры.

Также мы сообщали, что пользователи платформы Discord продолжают искать секретные документы Пентагона и распространяют фейковую информацию. Даже власти США и администрация платформы не могут это прекратить, ведь пользователи начали удалять свои профили после публикации "источника".