Комітет Ради ухвалив рішення щодо автомобілів для військових
Верховна Рада може дозволити на час війни використовувати автомобілі з правим розташуванням керма. Це потрібно для військовослужбовців ЗСУ, які будуть використовувати такі автомобілі на театрі бойових дій.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомила Верховна Рада України.
Транспорт для ЗСУ
Комітет транспорту та інфраструктури Верховної Ради України на своєму засіданні розглянув законопроєкт №9238 щодо змін до закону “Про дорожній рух”.
У законопроєкті йдеться про можливість дозволити у період воєнного стану використовувати автомобілі з правим розташуванням керма.
Цей законопроєкт потрібен для того, аби дозволити використовувати відповідні автомобілі військовослужбовцями Збройних сил України.
Рішення Комітету
Члени транспортного Комітету ВР підтримали законопроєкт і рекомендували Верховній Раді проголосувати за нього.
"Такі зміни підвищать спроможність Сил оборони України належно та ефективно виконувати покладені на них задачі із захисту країни", — наголосив член Комітету Олександр Горенюк.
Нагадаємо, що посвідчення водія, термін дії якого завершився, можна законно використовувати до кінця дії воєнного стану в Україні. Також у цей період дозволяється керувати вантажівками тим водіям, які мають посвідчення категорії В.