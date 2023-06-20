Комітет Ради ухвалив рішення щодо автомобілів для військових

Український військовий за кермом. Фото: Facebook 93-ої бригади "Холодний Яр"

Верховна Рада може дозволити на час війни використовувати автомобілі з правим розташуванням керма. Це потрібно для військовослужбовців ЗСУ, які будуть використовувати такі автомобілі на театрі бойових дій.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомила Верховна Рада України.

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Комітет транспорту та інфраструктури Верховної Ради України на своєму засіданні розглянув законопроєкт №9238 щодо змін до закону “Про дорожній рух”.

У законопроєкті йдеться про можливість дозволити у період воєнного стану використовувати автомобілі з правим розташуванням керма.

Цей законопроєкт потрібен для того, аби дозволити використовувати відповідні автомобілі військовослужбовцями Збройних сил України.

Рішення Комітету Верховної Ради України щодо автомобілів з правим кермом

Рішення Комітету

Члени транспортного Комітету ВР підтримали законопроєкт і рекомендували Верховній Раді проголосувати за нього.

"Такі зміни підвищать спроможність Сил оборони України належно та ефективно виконувати покладені на них задачі із захисту країни", — наголосив член Комітету Олександр Горенюк.

Нагадаємо, що посвідчення водія, термін дії якого завершився, можна законно використовувати до кінця дії воєнного стану в Україні. Також у цей період дозволяється керувати вантажівками тим водіям, які мають посвідчення категорії В.