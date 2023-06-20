Комитет Рады принял решение по автомобилям для военных
Верховная Рада может разрешить на время войны использовать автомобили с правым расположением руля. Это нужно для военнослужащих ВСУ, которые будут использовать такие автомобили на театре боевых действий.
Об этом на своем Telegram-канале сообщила Верховная Рада Украины.
Транспорт для ВСУ
Комитет транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Украины на своем заседании рассмотрел законопроект №9238 относительно изменений в закон "О дорожном движении".
В законопроекте говорится о возможности разрешить в период военного положения использовать автомобили с правым расположением руля.
Этот законопроект необходим для того, чтобы разрешить использовать соответствующие автомобили военнослужащими Вооруженных сил Украины.
Решение Комитета
Члены транспортного Комитета ВР поддержали законопроект и рекомендовали Верховной Раде проголосовать за него.
"Такие изменения повысят способность Сил обороны Украины должным образом и эффективно выполнять возложенные на них задачи по защите страны", — подчеркнул член Комитета Александр Горенюк.
Напомним, что водительские удостоверения, срок действия которых завершился, можно законно использовать до конца действия военного положения в Украине. Также в этот период разрешается управлять грузовиками водителям, имеющим удостоверение категории В.