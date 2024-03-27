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Комітет ВР відхилив правку про демобілізацію

27 березня 2024 23:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Комітет ВР відхилив правку нардепа Гончаренка про демобілізацію
Військовий на пероні з дівчиною. Ілюстративне фото: Михайло Палінчак / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив поправку до законопроєкту про мобілізацію, яку вніс народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Пропозиція стосувалася демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби без додаткових рішень Ставки.

Про це народним депутатом фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко написав в своєму Telegram-каналі.

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Відхилення правки Гончаренка

"Демобілізація після 36 місяців служби без додаткових рішень Ставки  відхилена. Це моя правка. Я на ній наполягав. Але комітет з нацбезпеки не підтримав", — зазначив Гончаренко в телеграм-каналі.

За словами народного депутата, комітет нацбезпеки підтримав правку Безуглої щодо демобілізації після 36 місяців, але за рішенням президента.

"Ідею демобілізації взагалі хоронять.Розмірковують над варіантами — 36 місяців, але 18 щоб були на передовій, і ще шукають варіанти. Але глобально, як концепт — не хочуть", — додав він.

Зазначимо, що обговорення питань демобілізації військовослужбовців є актуальним питанням української політики та оборонної сфери, і дії парламенту в цьому плані викликають обґрунтовані дебати серед громадськості та експертного співтовариства.

Нагадаємо, що Комітет з питань безпеки дійшов до розгляду 3518 правок до законопроєкту про мобілізацію, що становить 82% від загальної кількості внесених змін. В четвер Комітет планує завершити розгляд усіх правок. 

Також ми писали про те, що народний депутат Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію.

Олексій Гончаренко
нардепи
військові
мобілізація
демобілізація

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