Комитет ВР отклонил правку нардепа Гончаренко о демобилизации

Военный на перроне с девушкой. Иллюстративное фото: Михаил Палинчак / Facebook

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке отклонил поправку к законопроекту о мобилизации, которую внес народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Предложение касалось демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы без дополнительных решений Ставки.

Об этом народным депутатом фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

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Отклонение правки Гончаренко

"Демобилизация после 36 месяцев службы без дополнительных решений Ставки — отклонена. Это моя правка. Я на ней настаивал. Но комитет по нацбезопасности не поддержал", — отметил Гончаренко в телеграмм-канале.

По словам народного депутата, комитет нацбезопасности поддержал правку Безуглой по демобилизации после 36 месяцев, но по решению президента.

"Идею демобилизации вообще хоронят. Размышляют над вариантами — 36 месяцев, но 18 чтобы были на передовой, и еще ищут варианты. Но глобально, как концепт — не хотят", — добавил он.

Обсуждение вопросов демобилизации военнослужащих является актуальным вопросом украинской политики и оборонной сферы, и действия парламента в этом плане вызывают обоснованные дебаты среди общественности и экспертного сообщества.

Напомним, что Комитет по безопасности дошел до рассмотрения 3518 поправок к законопроекту о мобилизации, что составляет 82% от общего количества внесенных изменений. В четверг Комитет планирует завершить рассмотрение всех поправок.

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