Компанія Maxar оприлюднила нові знімки з супутника зруйнованої Каховської ГЕС

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Скріншот з відео

У компанії Maxar Technologies показали нові супутникові знімки, які демонструють масштаби катастрофи на Херсонщині через підрив ворогом Каховської ГЕС.

Фотографії датовані 16 червня 2023 року. Ці світлини мають у розпорядженні "Схеми".

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Нові знімки Каховської ГЕС від компанії Maxar. Фото: Maxar

Нові знімки Каховської ГЕС від компанії Maxar. Фото: Maxar

Також компанія публікує знімок річкового терміналу "Нібулон" у смт Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Раніше його територія була затоплена.

На свіжому фото видно, що нині вода відійшла.

Нові знімки Каховської ГЕС від компанії Maxar. Фото: Maxar

Зазначимо, 6 червня поточного року російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Каховську ГЕС, імовірно, підірвали зсередини, що спростовує офіційну версію Росії. Ракетний удар навряд чи міг би призвести до таких наслідків.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС найбільше постраждав аграрний сектор. І з часом проблема буде тільки посилюватися, адже у найближчі роки Крим відчуватиме гострий дефіцит води.