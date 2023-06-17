Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Компанія Maxar оприлюднила нові знімки з супутника зруйнованої Каховської ГЕС arrow

Компанія Maxar оприлюднила нові знімки з супутника зруйнованої Каховської ГЕС

17 червня 2023 00:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Компанія Maxar оприлюднила нові знімки з супутника зруйнованої Каховської ГЕС
Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Скріншот з відео
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У компанії Maxar Technologies показали нові супутникові знімки, які демонструють масштаби катастрофи на Херсонщині через підрив ворогом Каховської ГЕС.

Фотографії датовані 16 червня 2023 року. Ці світлини мають у розпорядженні "Схеми"

Читайте також:

Надані журналістам компанії супутникові знімки дозволяють оцінити масштаби катастрофи на Херсонщині. 

Нові знімки Каховської ГЕС від компанії Maxar. Фото: Maxar
Нові знімки Каховської ГЕС від компанії Maxar. Фото: Maxar

Також компанія публікує знімок річкового терміналу "Нібулон" у смт Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Раніше його територія була затоплена.

На свіжому фото видно, що нині вода відійшла.

Нові знімки Каховської ГЕС від компанії Maxar. Фото: Maxar

Зазначимо, 6 червня поточного року російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Каховську ГЕС, імовірно, підірвали зсередини, що спростовує офіційну версію Росії. Ракетний удар навряд чи міг би призвести до таких наслідків. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС найбільше постраждав аграрний сектор. І з часом проблема буде тільки посилюватися, адже у найближчі роки Крим відчуватиме гострий дефіцит води. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB